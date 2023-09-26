İzmir’e TEKNOFEST dopingi

İzmir Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül-1 Ekim'de gerçekleşecek etkinlik, "Sen- Geleceksindiye" temasıyla her yaştan bilim ve teknoloji meraklısını buluşturacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in, daha önce yapıldığı kentlerde olduğu gibi İzmir'de de bilim, teknoloji, inovasyon konusunda itici güç olacağı değerlendiriliyor. İzmir, milli teknoloji hamlesi kapsamında kurulan, Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Bilişim Vadisi'nin bir kampüsüne sahip olmasının yanı sıra üniversitelerindeki teknoloji geliştirme bölgeleri ile de AR-GE ve inovasyonda önemli altyapıya sahip bir kent olarak öne çıkıyor. Bilişim Vadisi İzmir ve teknoparklarda, yeni fikirler teknoloji ile hayata geçiriliyor, ürün ve hizmet olarak fayda sağlıyor. TEKNOFEST'in de başta çocuk ve gençler olmak üzere teknoloji meraklılarının ilgisini artırarak kentin bu yönünü güçlendireceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ KENTİ

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir'in geçmişten bugüne "liman", "tarım" ve "turizm" kenti gibi pek çok şekilde tanımlandığını, son dönemlerde ise atılan adımlarla İzmir'i bir "inovasyon ve girişimcilik kenti" olarak tanımladıklarını söyledi. Kentin 9 üniversitesi, 1 meslek yüksekokulu, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları, 20 binden fazla akademisyeni ve yaklaşık 170 bin üniversite öğrencisiyle inanılmaz bir beşeri sermayeye, nitelikli insan kaynağına sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Baran, "Çılgın girişimci gençleri İzmir'de ağırlayacağız. Bir taraftan da İzmir'in kendi içinden teknogirişim şirketlerinin ve öğrencilerimizin, hocalarımızın kendi yaptıkları projeleri ve ürünleri sergileme fırsatı sunacağız. TEKNOFEST, hedef olarak koyduğumuz 'inovasyon ve girişimcilik kenti İzmir', 'yüksek teknoloji kenti İzmir' kurgusuna çok büyük katkı sunacaktır." diye konuştu.

YENİ ASIR MUHABİRİ SUNACAK

YENİ Asır Gazetesi muhabirlerinden Belma Şahaner, TEKNOFEST organizasyonlarının sunuculuğunu yürütüyor. İzmir'deki TEKNOFEST'i de arkadaşımız Şahaner sunacak.