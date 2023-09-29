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Haberler Ekonomi Goldman Sachs’tan TL yorumu: Kazandıracak

Goldman Sachs’tan TL yorumu: Kazandıracak

HABER MERKEZİ
Goldman Sachs’tan TL yorumu: Kazandıracak
ABD'Lİ yatırım bankası Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dengesizliklerin arttığı ve yatırımcı ilgisinin azaldığı Heterodoks politikalarla geçen uzun bir dönemin ardından Türkiye'nin faizde normalleşmeye doğru hızlanan patikasının, politika faizini yüzde 30'a çıkaran bir diğer büyük artışla devam ettiği kaydedilen raporda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ettiği belirtildi.
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