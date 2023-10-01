  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bill Gates ağır saçmaladı

Bill Gates ağır saçmaladı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in “Ağaçların iklim için iyi olduğuna sadece aptallar inanır” çıkışı ABD basınında geniş yer bulurken, sert tepkiler de geldi.

HABER MERKEZİ
Bill Gates ağır saçmaladı

BİLİM dünyasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen dünyanın en zengin iş insanlarından birisi olan Bill Gates, yine tartışma yaratacak sözler sarf etti.

BİLİMSEL VERİ YOKMUŞ!

NEW York Times gazetesinin iklim zirvesinde konuşan Gates, ağaç dikmeye karşı olduğunu söyledi. Moderatörün, "Bazı insanlar, yeterince ağaç dikmeyle iklim sorununun tamamen çözülebileceğini düşünüyor. Ne dersiniz?" sorusuna Amerikalı milyarder, "Bu tamamen saçmalık. Biz bilim insanı mıyız, yoksa aptal mıyız? Hangisi olmak istiyoruz? Ağaç dikmiyorum. Ağaç dikmenin faydası hala kanıtlanmamış bir şey. Ağaçların iklim için iyi olduğuna sadece aptallar inanır" diyerek cevap verdi. Oysa, ağaçların mevcut 'teknolojik' çözümleri çok aşan oranlarda atmosferdeki karbondioksiti emdiği ve su ile besin döngülerinin işleyişini sağladığı biliniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA