Bill Gates ağır saçmaladı

BİLİM dünyasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen dünyanın en zengin iş insanlarından birisi olan Bill Gates, yine tartışma yaratacak sözler sarf etti.

BİLİMSEL VERİ YOKMUŞ!

NEW York Times gazetesinin iklim zirvesinde konuşan Gates, ağaç dikmeye karşı olduğunu söyledi. Moderatörün, "Bazı insanlar, yeterince ağaç dikmeyle iklim sorununun tamamen çözülebileceğini düşünüyor. Ne dersiniz?" sorusuna Amerikalı milyarder, "Bu tamamen saçmalık. Biz bilim insanı mıyız, yoksa aptal mıyız? Hangisi olmak istiyoruz? Ağaç dikmiyorum. Ağaç dikmenin faydası hala kanıtlanmamış bir şey. Ağaçların iklim için iyi olduğuna sadece aptallar inanır" diyerek cevap verdi. Oysa, ağaçların mevcut 'teknolojik' çözümleri çok aşan oranlarda atmosferdeki karbondioksiti emdiği ve su ile besin döngülerinin işleyişini sağladığı biliniyor.