HAVAS Manisa’da yeniden hizmet vermeye başladı

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hizmet veren ve pandemi döneminde bu hizmetlerini durduran HAVAŞ'ın bugünden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Konu ile ilgili bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için HAVAŞ yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz görüşmeler nihai sonuca vardı ve ilgili firmanın Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalimizden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na seferleri başladı. HAVAŞ seferleriyle ilgili bilgiler ve ücretler noktasında vatandaşlarımız, firmanın internet sitesinden bilgi alabilirler" dedi.