Enflasyon düzeltmesi 31 Aralık’ta başlıyor

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, enflasyonist dönemlerde mükelleflerin varlıklarının muhasebe kayıtlarındaki değerleri ve gerçek değerleri arasında farkın açıldığını söyledi. Özerçen, işletmeleri enflasyon vergisine karşı koruyacak enflasyon düzeltmesinin herhangi bir erteleme olmazsa 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara uygulanacağını kaydetti. En son 31Aralık 2004 tarihli bilançolara enflasyon muhasebesi uygulandığını belirten Özerçen, "Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Düzeltmeye esas olan parasal olmayan kalemlerdir. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, sürekli değil ancak zorunludur. Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde yüzde10' dan fazla olması hallerinin birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer" dedi.