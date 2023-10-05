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Haberler Ekonomi Denizlili çiftçilere 130 milyon destek

Denizlili çiftçilere 130 milyon destek

SEBAHATTİN ALP
Denizlili çiftçilere 130 milyon destek
Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki hububat üreticilerine kışlık ekimler için 130 milyon TL'lik mazot ve gübre desteği sağlandığını açıkladı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki hububat üreticilerine yönelik sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Tin, kışlık ekim hazırlıkları kapsamında 29 bin 576 hububat üreticisine mazot ve gübre desteği olarak 130 milyon 138 bin 869 TL'nin Ziraat Bankası hesaplarına tanımlandığını belirtti. Milletvekili Tin, "Üreticimizin ihtiyaç duyduğu her daim yanındayız. Bereketli olsun" diyerek, tarım ve üreticilere verilen desteğin devam edeceğini vurguladı.
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