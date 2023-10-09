İkramiye için gözler kabine toplantısında

Emekliye ikramiyenin detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti kongresinde müjdesini verdiği emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Emeklinin gözü Kabine Toplantısına çevrildi. Toplanacak İlk kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiye 14,2 milyar, 5000 liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı. Orta bir noktada buluşulması hedefleniyor. Emeklileri heyecanlandıran açıklama önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Hafta sonu gerçekleşen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız" dedi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrasında paylaşacağını duyurdu.

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Emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugün toplanması beklenen Kabine Toplantısına çevrildi. Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi.