Otomotiv markalarının cazip kampanya yarışı

Türkiye otomotiv pazarında satışlar her ay rekor tazelerken, son dönemlerde birçok marka, kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını yoğunlaştırdı. Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler araç bulmakta zorlandı, ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti. Sıfır araç bulamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneldi. Ancak ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin yatırım aracı olarak görülme cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.

TOYOTA

Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere ekim ayı boyunca fırsatlar başlattı. Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

HYUNDAI

Hyundai ekimde gerçekleştirdiği özel bir kampanya ile sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine fırsat sunuyor. C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson'un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesi, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Bayon ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor. Hyundai'nin geçen

aylarda satışa sunduğu yeni Kona ve yeni Elantra ise 200 bin liraya 12 ay 1,99 faiz imkanıyla satılıyor. Bu kredi seçeneği, Staria modelini de kapsıyor.

RENAULT VE DACIA

Renault Taliant otomatik vites, 498 bin 900 liradan başlayan, Renault Clio otomatik vites, 500 bin 500 liradan başlayan, Renault Megane sedan Joy da 561 bin 500 liradan başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla ekim ayına özel sunuluyor. Renault Megane E-Tech de 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satın alınabiliyor. Renault'da "Şimdi al Mayıs 2024'te ödemeye başla" kampanyası da tüketicilere sunulurken, Dacia da benzer kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.

OPEL

Yeni Opel Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

HONDA

Honda da Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteğiyle müşterilerle buluşturuyor.

NISSAN

Nissan Qashqai'nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125 bin lira ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor.

KIA

Anadolu Grubu markalarından Kia, ekim ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda 10 bin liradan 100 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuyor. Kia ayrıca, Stonic, Cerato, Ceed ailesi ve Sportage için ekim ayına özel olarak hazırladığı kredi kampanyasında 12 ay vade uyguluyor.