Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu

Bakanlığı, Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ekim'de bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin (29) şehit olduğunu bildirdi. Yine Pençe Harekat bölgesinde, 10 Ekim'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu açıklandı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin cenazesi, memleketi Mersin'in Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın acı haberi, anne Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'ın yaşadığı Antalya'nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Çakmak'ın cenazesinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ermiş ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bombalı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Teke'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.