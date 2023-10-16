İkramiyeden Ekim’de aylık alanlar yararlanacak

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye, ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında bir defaya mahsus ödenecek. İkramiyeden, 30 Eylül öncesi emeklilik dilekçesi verip henüz aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak. 1-31 Ekim arasında 1 gün dahi sigortalı çalışması olan ikramiyeden yararlanamayacak. Emeklilik ikramiyesi için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye için yapılan işten çıkış ve girişleri yakından izleyecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olup Bağ-Kur'lu faaliyette bulunan emekliler de ikramiye alamayacak. Emeklinin dul ve yetimi de ödemeyi hissesi oranında alacak. Emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeden memur olarak işe devam edenler de ikramiyeden yararlanamayacak. Meslek hastalığı, iş kazası sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara gelir bağlanmasına esas olan iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak. SGK verilerine göre 15,5 milyon kişiye emekli aylığı, 4.1 milyon dul ve yetime de ölüm aylığı ödeniyor, 1.8 milyon emekli de destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Vazife malulü, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ikramiye alacak. İkramiyelerin 15 Kasım'dan önce yatırılması bekleniyor.

İŞGÖRMEZLİK DERECESİ

Gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin iş göremezlik derecesi yüzde 50'yse 2 bin 500 lira ödenecek. İş kazası, meslek hastalığı nedeniyle iş göremezlik geliri bağlanıp vefat edenlerin hak sahipleri de ölen kişinin iş göremezlik derecesi ve hisseleri oranında ikramiye alabilecek.

KAMU ÇALIŞANLARI

YASAL düzenlemeye göre 1-31 Ekim tarihleri itibariyle emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya başlayanlar ikramiyeden yararlanamayacak. İsterse bir gün dahi sigortalı çalışması bulunsun aynı kapsamda değerlendirilecek. Emekli olduktan sonra ister SSK'lı ister Bağ-Kur'lu çalışsın bu durum değişmeyecek. Emekli olduktan sonra kamu kurumunda çalışanlar bu kapsamda değerlendirilecek. Dul, yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinden yüzde 75 dul aylığı alan 3 bin 750 lira, anne babasından yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bin 250 lira ikramiye alabilecek. Dul ve yetim aylığı alıp çalışanlar ikramiye alabilecek.

SGK İZLEYECEK

EKİM ayında bir gün bile çalışmanız varsa ikramiyeden yararlanamazsınız. Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiye ödemeleri başladığında bu süreçte çıkış ve girişleri izliyor olacak. Sadece ikramiye için böyle bir yola başvurduğunuz için zararlı çıkabilirsiniz. Hatta aldığınız 5 bin lirayı faiziyle ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yasal düzenlemede de, yersiz yapıldığı anlaşılan ödemelerin ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacağı vurgulanıyor.