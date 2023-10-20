Sanayicilerden ucuz gıda seferberliği

Hükümetin gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini düşürmek için yürüttüğü çalışmalara destek veren gıda ve içecek sanayicileri krediye erişimde kolaylık istedi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, kalıcı rahatlama için öncelikle gıda enflasyonunun gerilemesi gerektiğini belirterek, kredilerde tarım sektörünün öncelikli olmasını istedi. Şarman, "Çiftçi, sanayici dahil gıdayı üretenler ciddi maliyet enflasyonu altında. Gıda fiyatlarının düşmesi için girdi maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. İmtiyazlı faiz değil, krediye erişim kolaylaşmalı" dedi. Gıda ve içecek sanayicileri "Dünya Gıda Günü" kapsamında bir araya gelerek önerilerde bulundu. Türkiye Gıda Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsa Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Abidin Apan Ankara'da ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. Gıda fiyatlarının, küresel fiyatlardaki düşüşe karşın arttığını belirten Şarman, bunun en önemli nedeninin tarımsal girdi maliyetlerindeki artış olduğunu belirtti.