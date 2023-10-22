Asgari ücretliler enflasyona ezilmeyecek

Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında Bakanlıkta toplandı.

KALKINMANIN YÜZYILI OLACAK

Bakan Işıkhan Başkanlığında gerçekleşen toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantıya gündem konularına göre Bakanlık, bağlı ve ilgili kurumlar, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri ile bir araya gelindi. Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefi istikametinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini kaydederek, bu kararlılıkla yola çıkarken bu yüzyılı; emeğin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapma sözünü verdiklerini anımsattı.

ÇALIŞAN VATANDAŞ KORUNACAK

Öncelikle asgari ücreti, hem çalışanı, hem işvereni koruyacak tedbirler alarak artırdıklarını belirten Işıkhan, ilerleyen zamanlarda enflasyonu da kontrol altına alarak Türkiye'yi yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi. Işıkhan, "İnanıyoruz ki ülkemiz; ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarının desteklenmesiyle, en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline gelecektir. Çalışma hayatına ait endüstri ilişkileri, sosyal güvenlik sistemleri, ilgili yapılar ve kurallar geçmiş yıllara kıyasla çok hızlı gelişim ve değişim göstermektedir" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE OYBİRLİĞİ

Asgari ücretin, oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını anımsatan Işıkhan, "Büyük bir özveriyle, sağduyuyla, ülkemizin bulunduğu koşulları da göz önüne aldığımızda asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdik ve karara bağladık. İşsizlik sigortası fonundan ödediğimiz asgari ücret desteği ile geçen dönem 500 lira destek verdik. 2 milyon işverenimizden 1,7 milyonu bu destekten yararlandı. Hedefimiz Aralık ayında 2024 yılına ilişkin Asgari ücret tutarlarını da Temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşma ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacak" dedi.

ARTAN REFAH PAYLAŞILACAK

Ekonomik göstergelerin yakın zamanda iyiye gideceğine dair işaretler bulunduğuna dikkati çeken Bakan Vedat Işıkhan, "Bütçe disiplinini sağlıklı bir şekilde yönettiğimizde ve başarıya ulaştığımızda inşallah artan refahı çalışanlarımızla paylaşacağız. Büyümenin ve kalkınmanın en önemli sonuçlarından bir tanesi de budur. Refahı ve milli gelirimizi ne kadar yükseltebilirsek, refahtan pay alanların, çalışanlarımızın, emekçilerimizin sayısı da o ölçüde artacaktır" şeklinde konuştu.