2026 yılında tek haneli enflasyona ulaşılacak

BİRLİKTE Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapısal reformlarla tahkim edilmiş şekilde fiyat istikrarını ve makroekonomik istikrarı güçlendirmeye dönük politikalarımız devam edecek. Türkiye geçmişte tek haneli rakamları yakaladı. Bunun ekonomik ve sosyal faydasını gördü. Tekrar kademeli olarak bu rakamlara döneceğiz. 2026'da tek haneli enflasyon rakamlarını hedefliyoruz" dedi. Yılmaz, Cumhuriyetin aynı zamanda fırsat eşitliği olduğunu vurgulayarak, "Bingöllü biri olarak Cumhuriyet değerleri sayesinde bu konumdayım" ifadelerini kullandı.