İhracat merkezi

Gaziantep kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında Türkiye ekonomisi için en önemli üretim merkezlerinden birisi olma özelliği de taşıyor. Sanayisi, KOBİ'leri, tarımsal üretim gücü ve ihracata yaptığı katkılarla Gaziantep ekonomimizin ve üretim gücümüzün dinamo şehirlerinden birisi olmaya devam ediyor. Özel sektörün büyük katkılarıyla gelişen Gaziantep ekonomisi oluşturduğu istihdam ile de hem şehre hem bölgeye hizmet ediyor. Rakamlara bakıldığında Gaziantep Türkiye'nin sanayi ve ticaretinde 6'ncı sırada yerini almış durumda.

İHRACATTAN YÜZDE 4 PAY

2022 yılı Türkiye ihracatı 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken; Gaziantep aynı dönemi 10.52 milyar dolarla kapatarak Türkiye'nin ihracatında yüzde 4.1 civarında bir pay elde etti. Gaziantep'in 2002 yılı ihracat rakamları 1 milyar doların altındayken, 2022 yılı sonu itibariyle gerçekleştirmiş olduğu ihracat rakamıyla yüzde 1000'in üzerinde bir ihracat artışı gösterdi. Türkiye'nin 2002-2022 genel artış oranının yaklaşık yüzde 800 civarında olduğu dikkate alındığında, Gaziantep Türkiye ihracat performansının üzerinde bir başarı hikâyesi yazmış oldu. 2022 yılında 196 ülkeye ihracat yapan Gaziantep'in sektörel olarak en çok ihraç ettiği mallar arasında sırasıyla tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri yer aldı. Gaziantep aynı zamanda 2022 yılı itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 137'lik bir başarı elde ederek dış ticaret fazlası verme başarısını da yıllardır sürdürmekte. İSO ilk 500 listesinde 33, İkinci 500'de 38 firma sayısı ile Gaziantep, Türkiye'de en fazla firması listeye giren 3'üncü il konumunda yer almıştır. Diğer taraftan Gaziantep, Türkiye üretiminde makine halısı, polipropilen iplik, terlik ve ayakkabıda yüzde 80 ve üzerinde; fıstık üretimi ve işlemede, makarna üretiminde yüzde 50 paya sahiptir. Gofret, şekerleme, bisküvi, çikolata ürünlerinde yaklaşık yüzde 30'luk bir paya sahiptir.

KONUMUN GETİRDİĞİ AVANTAJ

Gaziantep bulunduğu coğrafi konum itibariyle de dış pazarlara ulaşmada kolaylık sağlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu avantajı şu sözlerle anlatıyor: "Gaziantep bir üretim merkezidir. Aynı zamanda büyük bir pazardır. Burada 3 saat sonra Avrupa'ya, 3 saat sonra Asya'ya uzanabilirsiniz. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Bu yüzyıl üretimin yüzyılı olacak."

BİLİMİN MERKEZİ GAZİANTEP'TE,

'eğitim, araştırma ve yenilik' odaklı bir üniversite olmak amacıyla kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bünyesinde 9 fakülte ve 1'er enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek okulu bulunuyor. 17 araştırma merkezinin yer aldığı üniversitede 265 akademik personel görev yaparken, 8 bin 553 öğrenci eğitim görüyor.

İMALAT SANAYİ

BÖLGESEL kapasitesi, istihdam gücü, ihracat potansiyeli açısından Gaziantep'in en güçlü yönü olarak diğer ekonomik birimler arasında bir adım öne çıkmaktadır. Gaziantep imalat sanayisi; kalifiye eleman yapısı, geçmişten gelen tecrübe birikimi ile bulunduğu bölgenin en dinamik sanayi gücüne sahiptir. Genel yapı olarak, küçük imalathane ve atölyelerin yanı sıra, büyük tesislerinde gerek sayıca gerek kapasite ve istihdam açısından fazla olduğu dikkati çekmektedir. İl sanayisi birçok sektörde Türkiye'de en önemli üretim merkezi konumunda olup, bu durumunu düzenlediği uluslararası fuarlar ile destekleyerek sanayisini ve üretim gücünü daha üst seviyelere çıkartmaktadır.

TEKSTİL SANAYİ

TEKSTİL sanayisi Gaziantep'te daha çok hammadde ve yarı mamul üretiminde yoğunlaşmıştır. Gaziantep tekstil sanayisi yönünde makine halısı ve makine halısını üretimine yönelik ihtiyaç duyulan sentetik iplikleri imal eden işletmeler yoğunlukta yer almaktadır. Makine halısı üretiminde son dönemde kullanımı yaygınlaşan polyester, tekstürize polyester iplik, bükülmüş polyester iplik üreten işletmelerin sayısında artış olmuştur. Gaziantep bu şekilde makine halısı üretiminde yeni trendler yaratmaya devam ederek Türkiye'nin en önemli üretim merkezi olma konumunu korumaktadır.

Yazar ve yöneticilerden oluşan Turkuvaz Medya ekibi, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

GIDA SANAYİ

GAZİANTEP imalat sanayisi içerisinde, işyeri sayısı ve sağladığı istihdam açısından tekstil sektöründen sonra en önemli sektördür. Gaziantep'in bir tarım şehri olmamasına rağmen, pek çok tarım ürününün işlenmesi Gaziantep ve çevresinde yapılmaktadır. Ayrıca organik gıda ürünleri konusunda çalışmalar devam etmektedir.

PLASTİK SANAYİ

PLASTİK sektörü, kapasitesi, sağladığı istihdam ve katma değer ile Gaziantep için en önemli sektörlerden biridir. Gaziantep tekstil sektörü içerisinde yer alan bazı plastik hammaddenin (Akrilik, polipropilen ve polyester) dünyada en fazla tüketildiği şehirlerden biridir. Bu hammaddeler tekstil sektöründe halı, triko ipliği, çuval dokuma ve non-woven kumaş imalatlarında kullanılmaktadır.