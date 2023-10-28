Prestijli taahhüt projelerinde Tanyer Yapı imzası var

Yıllardır İzmir'in Narlıdere ilçesinde eğimli ve zor zemine sahip arsalarında örnek projelere imza attıklarını belirten Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, zemin, kazık ve ankraj çalışmalarını kendi iş makineleri ve ekipmanlarıyla yaptıklarını ve bu deneyimi de farklı projelerin taahhüt işlerinde kullandıklarını söyledi.

'ZOR ARAZİLERDE BAŞLADIK'

Tanyer Yapı olarak son 3 yıldır, otoyol, metro, fabrika, ticari alanlar ve kentsel dönüşüm projelerinde taahhüt hizmetleri sunduklarını kaydeden Tanyer, "Konut inşaatlarına eğimli ve zor arazilerde başladık. Bunları yaparken önemli mühendislik ve teknik birikime sahip olduk. Şu anda kazık makineleri, beton pompaları, tır, kamyon, ekskavatör gibi araçlara sahibiz" diye konuştu. Ülke genelinde ve İzmir'de yaptıkları altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Taylan Tanyer, şunları söyledi: "Türkiye genelinde bir süre otoyol viyadükleri ve köprü ayakları projelerinde hizmet verdik. Gaziemir Serbest Bölge'de bir ihaleyle başladık. Uygulamadaki istikrarlı başarımız ve titiz hizmet yaklaşımımızla, yeni ihaleler almaya devam ederek Serbest Bölge'de 6'ncı şantiyeye ulaştık."

'ANAHTARI TESLİM EDİYORUZ'

Fabrika temellerinin altına fore kazık ve altyapı işlerini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Taylan Tanyer, "Anahtar teslim olarak fabrikayı da teslim ediyoruz. Bizim konut disiplininden gelmiş olmamız bu alanda başarılı olmamızın en temel sebeplerinden biri. Altyapı ve fore kazık işlerine bu disiplini taşıdığımız için hizmet verdiğimiz firmalardan teşekkür alıyor olmak bizim için en büyük mutluluk oluyor. Buca metrosunun iki durağını da tamamlayarak teslim ettik. Bergama'da BASBAŞ'ta giriş ve gümrük binalarını yapıyoruz. Tanyer Yapı olarak toplamda 600 kişilik deneyimli ve geniş bir kadroya ulaştık" ifadelerini kullandı.

TOPRAK ALTINA DA YATIRIM YAPILIYOR

TANYER Yapı olarak yurt dışına da ilk taahhüt projesini gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getiren Taylan Tanyer, "Genelde müteahhitler kazançlarını arsa ve iş geliştirmeye ayırırlar. Biz bunun bir kısmını yıllardır edindiğimiz altyapı ve zemin teknolojileriyle birlikte know how'a yönelttik. Toprağın üstüne olduğu kadar altına da yatırım yapıyoruz. Böylelikle içimizden ciddi bir taahhüt firması da çıktı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Gürcistan Batum'da yüksek katlı kulelerin altındaki temel kazıklarını yapacağız. Tanyer Yapı olarak ilk defa yurt dışına açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir'in büyük müteahhitlerinin önemli bir bölümüne de altyapı ve zemin mühendisliği anlamında güçlü bir çözüm ortaklığı sunuyoruz" dedi.