255 milyar dolarlık ihracat rekoru

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı geride bırakılırken, büyümenin ve istihdamın temel bileşenlerinden bir tanesi olan ihracatta Türkiye, rekorlar kırmaya devam ediyor. Yatırım, istihdam, üretimle Türkiye ekonomisi için "olmazsa olmaz" bir nitelik taşıyan ihracat, en zor durumlarda bile ülke ekonomisini sırtlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Jeopolitik risklerden kaynaklı küresel çapta tedarik zincirlerinde bozulma olsa bile Türkiye, etkili ihracat performansıyla bozulan tedarik zincirindeki aksaklıkların telafi edilmesinde önemli bir rol oynuyor.

255 MİLYAR DOLAR

Özellikle son 20 yılda Türkiye'nin dış ticareti için hayata geçirilen etkin politikalar ihracatta her zaman rekor tazelenmesinin önünü açtı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, her ülkenin tarihinde dönüm noktaları olduğunu belirterek, "1923'te 50,8 milyon dolar ile başlayan Türkiye'nin ihracat yolculuğunda, 61 ihracatçı birliği ve 115 bini aşan ihracatçı ile adım atılmadık ülke ve bölge bırakılmazken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının 255 milyar dolarlık rekorla tamamlanması hedefleniyor. Ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda 100 yılda çok büyük mesafe kat etsek de önümüzde halen uzun bir yol, başaracağımız çok iş var. 29 Ekim 1923'tekinden farksız bir heyecan, azim ve kararlılıkta yolumuza devam ediyoruz. 2026'da 302 milyar dolarlık ihracat hedefini yeni süreçte ilk önemli sınav olarak değerlendiriyoruz" dedi. Gültepe, TİM olarak bu konularda ihracatçı birlikleri arasında koordinasyonu sağladıklarını ve yeni yüzyılda yeni projelerle Türkiye'nin geleceğini birlikte kurguladıklarını söyledi.