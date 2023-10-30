Aydın Şehir Hastanesi’nde geri sayım başladı

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. AK Partili milletvekilleri, Bakan Koca ile görüşmede Aydın Şehir Hastanesi ve ilde devam eden sağlık yatımları detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

'BÜYÜK BİR YATIRIM'

Bakan Koca'nın yapılan görüşmede tam donanımlı ameliyathaneleri, yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, uluslararası standarttaki laboratuvarları ile Aydın'ın sağlık üssü olacak Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmalarında sona gelindiğini, hastanenin iç donanımı ile ilgili ihaleye çıkılacağını ve kısa sürede hastanenin hizmete gireceğini ifade ettiği belirtildi. TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Bakan Koca ziyaretinin ardından Aydın Şehir Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın ileri tıp teknolojileriyle donatılan, yüksek düzeyde nitelikli tedavi imkânı sunan şehir hastanelerinden bir yatırım halkasını da Aydın'da gerçekleştirdiğini ifade eden Savaş, "Aydın Şehir Hastanesi, bin 400 yatak kapasiteli büyük bir yatırım. Günde 25 bin hemşerimizin şifa bulacağı bir yer. Hastanemiz 170 bin metrekare kapalı alana sahip. Burada 10 milyar liradan büyük bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu bölgede uzun zamandır hasretle beklediğimiz, hayalini kurduğumuz bir projeydi. Aydın Şehir Hastanesi'ni Mart 2024'te açmayı planlıyoruz. Şehir hastanesi tamamlandığında, Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık üssü konumunda olacak" şeklinde konuştu.