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Elektrik üretimi Ağustosta yüzde 4,1 arttı

HABER MERKEZİ
Elektrik üretimi Ağustosta yüzde 4,1 arttı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30,2'si doğal gaz santralleri, yüzde 22,9'u ithal kömür santralleri, yüzde 17,3'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 11,2'si linyit santralleri, yüzde 10,2'si rüzgar enerjisi santrallerinde yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla linyit, akarsu, biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 31 milyon 360 bin 161 megavatsaat oldu.

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