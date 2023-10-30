İnşaat sektörü büyüme atağında

"Son büyüme performansına 2017 yılında imza atan inşaat sektörü, deprem sonrası konut seferberliğinin etkisiyle 2023 yılında yeniden büyüme trendine girmiştir" diyen Ceyhan Yapı Yönetimi Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan büyük projelerin dikkat çektiğinden bahsetti. Başkan Ceyhan, "Son 5 yılda COVID-19 pandemisi ve ekonomik sıkıntılar gibi oldukça zorlayıcı süreçlerden geçen ve sürekli yükselen maliyetlerle mücadele eden Türk inşaat sektörü, markalı konut alanındaki başarısını kurumsal ve kamusal inşaat projelerinde de sürdürüyor" dedi.

KONUT İNŞA SEFERBERLİĞİ

Türkiye'de son yıllarda yeniden ciddi bir büyüme trendine giren ve en son büyümenin 2017 yılında gerçekleştiği inşaat sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ceyhan Dağhan "İnşaat maliyetleri son 5 yılda üç katın üzerinde artış gösterirken, son 2 yıldaki artış yüzde 200 civarında gerçekleşti. Bu sayede işverenler ve yükleniciler maliyet artışların olumsuz etkilerinden korunabildiler. Hatay merkezli olan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremiyle birlikte gerek deprem bölgesinde gerekse depremzedelerin göç ettiği illerde ortaya çıkan konut ihtiyacı devletimizin de desteğiyle bir konut inşa seferberliğe dönüştü. Bu nedenle 2024 yılında inşaat piyasasında büyüme olacak ve GSYH'deki büyümeyi arttıracak" ifadelerini kullandı.