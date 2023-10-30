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Haberler Ekonomi İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı

İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin 3. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

AA
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) tarafından Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı ve Parkı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğinde, hayatını kaybedenlerin yakınları mum yakıp karanfil bıraktı.

İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin anılarını taze tutmak adına burada buluştuklarını ifade etti.

Sabaha kadar burada oturacaklarını aktaran Çoban, "Bizler her zaman depremzedelerimizin yanında olduk. Bundan sonra da her zaman yanında olacağız. Türkiye'deki afetlerde, depremlerde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra bu tarz felaketler yaşanmaz. Bunlar için de büyük gayretler sarf ediyoruz. Devlet büyüklerimizden de daha fazla destek bekliyoruz." dedi.

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