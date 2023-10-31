‘Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nı TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin bilgisine sundu. Yılmaz, Türkiye Yüzyılında hedefin 'dünyadaki başlıca bilim, teknoloji, üretim, ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri olarak insanlığa katkı sunan, milli ve manevi değerlerini koruyarak küresel gelişmelere yön veren etkili, güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak olduğunu belirtti.

10 BÜYÜK EKONOMİ

Yılmaz, "30 yıllık perspektif içinde; üst gelir grubu ülkeler liginde bir ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ilk beş ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda, dinamik bir yaklaşımla politikalarımızı her daim güncellerken, rotamızı ve önceliklerimizi plandaki ana çerçevemizi takip ederek şekillendireceğiz" dye konuştu.

'SATIN ALMA GÜCÜ ARTACAK'

Yılmaz şöyle konuştu: "2002 yılında 9 bin 279 dolar olan Satın Alma Gücü Paritesine göre kişi başı gelirimiz 2022 yılında 37 bin 445 dolara kadar yükselmiş AB ortalamasına yakınsama oranı 2002 yılındaki yüzde 38,3 seviyesinden 2022 yılında yüzde 69'a kadar yükselmiştir. Türkiye'nin, 2023 yılında cari dolar cinsinden 17'nci sıraya yükselmesi beklenmekte. 2023 sonu itibarıyla bir trilyon doları aşacak olan nominal milli gelirimizin plan dönemi sonunda 1,6 trilyon dolara yaklaşması hedeflenmektedir. Plan döneminde ise sanayi sektörünün verimlilik ve rekabetçiliği odağına alan üretim yapısıyla büyümede başat rol üstleneceği, hizmetler sektöründe döviz kazandırıcı alanların çeşitlendirildiği, tarım ve enerji sektörlerinde arz güvenliğinin sağlandığı dengeli bir yapıda ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi ve 2028 yılında fert başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir." Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, hayat pahalılığının sebep olduğu olumsuzlukları bertaraf edecek gerekli politikalar da ivedilikle hayata geçirilecektir" dedi.

'İŞSİZLİK SEVİYESİ GERİLEYECEK'

Yılmaz şöyle konuştu: "Önceki dönemlerde olduğu gibi memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve refah seviyelerini artırmak önceliğimiz olmaya devam edecektir. Gerçekleşmesini öngördüğümüz büyümenin vatandaşlarımıza istihdam imkânları sunması ve gelir sağlaması kritik önemdedir. Plan dönemi boyunca büyüme hedeflerimizle uyumlu olarak beş milyon ilave istihdam oluşturarak işsizlik oranının yüzde 7,5'e gerilemesi sağlanacak."

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

PLAN dönemi boyunca uygulanacak politikalarla başta öncelikli sektörler olmak üzere sanayide teknoloji, yenilikçilik, ürün kalitesi, verimlilik ve ihracat kapasitesi artışı sağlayacaklarını, endüstriyel kapasiteyi dönüştüreceklerini, iş ve yatırım ortamını iyileştirerek ve rekabetçiliği arttıracaklarını belirten Yılmaz, "Tarım alanında üreticilere girdi ve fark ödemesi desteklerinin sağlanmasına devam edilecek. Dijitalleşme sürecini daha etkin yönetebilmek için dijital dönüşümü planın temel odaklarından birisi haline getirdik. Ayrıca ticaret sektöründe rekabet gücü artırılacak ve piyasa işleyişi etkinleştirilecek" dedi.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.