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Haberler Ekonomi TCDD 114, Meteoroloji 48 personel alımı yapacak

TCDD 114, Meteoroloji 48 personel alımı yapacak

HABER MERKEZİ
TCDD 114, Meteoroloji 48 personel alımı yapacak
TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni-motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
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