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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan’dan istikrar vurgusu

HABER MERKEZİ
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan’dan istikrar vurgusu
TİCARET Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhuriyet'in 100. yılına yaraşır biçimde var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen istihdam sağlamaya, Türk ürünlerini ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi sürdürdüklerini belirtti. Gürcan, "Uyguladığımız doğru politikalarla 2002 yılında yaklaşık 39 milyar dolar olan ihracatımızı 2022 yılının sonunda 254,2 milyar dolara yükselttik. Bu gerçekten Türkiye'nin hem dünya ihracatından almış olduğu payı yükseltmesini hem de ihracatta önemli bir ivme kazanmasını sağladı" dedi
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