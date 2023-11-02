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Haberler Ekonomi THY’nin network altyapısında sorun

THY’nin network altyapısında sorun

HABER MERKEZİ
THY’nin network altyapısında sorun
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), network altyapısında yaşanan sorun nedeniyle dün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz" dedi. THY'den, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu.
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