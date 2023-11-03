Bölgelerde acele kamulaştırma kararı

AYDIN, Kayseri ve Çanakkale'de kurulacak rüzgar enerji santrali (RES) üretim tesisi için bazı taşınmazlar ile Kestanederesi RES yapımı amacıyla İzmir ve Manisa'da bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aydın'da kurulacak Dampınar RES, Kayseri ve Çanakkale'de kurulacak Ovacık RES üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazlar ile Kestanederesi RES yapımı amacıyla İzmir ve Manisa'da bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

DOĞAL GAZ HATTI PROJELERİ

TÜRKİYE'NİN çeşitli illerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı projeleri için bazı taşınmazların da acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Buna göre, Dursunbey ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa ve Balıkesir illeri, Korkuteli-Fethiye-Dalaman-Ortanca ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Antalya ve Muğla illeri, Seydişehir- Ermenek ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırılacak.