Fethiye’den kırmızı alabalık ihracatı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm ve tarımdan ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanırken, su ürünlerinden de firmalar birbirleri ile yarışarak Türk ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlıyor. Fethiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine yılda 700 ton kırmızı alabalık filetosu ve havyar ihracatı gerçekleştiriliyor. SomonSu Su Ürünleri İthalat İhracat Şirketi tarafından Dalaman Akköprü barajında üretilen gözlü (canlı) yumurta, havyar ve kırmızı etli alabalıklar, ABD ve Avrupa'nın değişik ülkelerine ihraç ediliyor. Firma yetkililerinden Mustafa Öner, "Bizden talep eden başta Amerika, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Almanya'ya sevkiyat gerçekleştiriyoruz" dedi.