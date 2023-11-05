İzmir Karşıyaka’da Süper Loto sevinci!

SÜPER Toto talihlisi, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıktı. Bu kez 52 milyon 287 bin 766 TL ikramiye kazandırdı 19 Ekim'de gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye İzmir'in Karşıyaka ilçesine çıktı. 6 bilen bir kişi, 52 milyon 287 bin 766 TL ikramiye kazandı. Her salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü 21.30'da çekilen Süper Loto'nun 19 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen bir kişi, 52 milyon 287 bin 766 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 2, 9, 11, 15, 35, 51 sayılarına isabet etti. Talihli kişi biletini, İzmir Karşıyaka'da Milli Piyango sabit bayi işletmecisi Hakan Gökhan Özkan'dan satın aldı. İkramiye sonrasında talebin arttığını anlatan Özkan, "3 yıldır bayi işletmeciliği yapıyorum. Daha önce de Kazı Kazan'dan ikramiye verdiğimiz oldu ancak bu rakam oldukça büyük. Şanslı bayi haline geldik. Talepler arttı" dedi.