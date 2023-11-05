Travelexpo Fuarı’nda 100 milyar dolar hedefi

TÜRKİYE'NİN 2028'de ulaşmayı planladığı 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefi kapsamında tanıtım faaliyetleri artırılırken, bu kapsamda Ankara önemli bir fuar ve zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılışını yapacağı TRAVELEXPO Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ve Zirvesi başkentte gerçekleşecek. Fuarda 30 farklı ülke stant açacak, 100'e yakın büyükelçi de fuarda hazır bulunacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ankara çok önemli bir turizm buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Anadolu'nun eşsiz güzelliklerinin tanıtılacağı ve deneyimleneceği TRAVELEXPO Ankara, 16-19 Kasım tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek.