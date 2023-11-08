Emekliye yüzde 7’lik refah payı

Yılın sonlarına yaklaşırken, Ocak 2024'te, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, son altı aylık enflasyon oranının yanı sıra refah payının da eklenmesiyle yeniden hesaplanacak. Bu düzenleme, 'En düşük emekli maaşı' olan 7.500 TL'yi artıracak. Şimdiden yüzde 7'lik ek artış konuşuluyor.

MEMURA YÜZDE 40.39 ZAM

Yaklaşan yeni yıl öncesi emekli maaşlarının artışıyla ilgili çalışmalar hız kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 için belirlenecek olan artış, son altı aylık enflasyon oranına ek olarak refah payının da hesaba katılmasıyla gerçekleşecek. Bu düzenleme, 7.500 TL olarak belirlenmiş olan 'en düşük emekli maaşı'nda artışa yol açacak ve yaklaşık 16 milyon kişiyi etkileyecek. Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip olan Ekim ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Ekim ayında aylık bazda enflasyon yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. Refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zamları, bu verilere dayanarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için zammın yüzde 29,41, memur maaşı için ise yüzde 40,39 olduğu belirlendi. Zam oranları kesinleştirmek için ise Kasım ve Aralık ayları enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Bu verilerin ardından 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç netleşecek.

ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,76, memur enflasyon farkı yüzde 29,96 ve memur zammı yüzde 49,46 olacak şeklinde hesaplanıyor. Bu bağlamda, refah payı miktarı da merak ediliyor. Ankara kulislerinde yüzde 7'lik bir ek artışın gündemde olduğu söyleniyor. Bu, yaklaşık yüzde 38'lik 6 aylık enflasyona yüzde 7'lik refah payı eklenerek SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 45'lik bir zam anlamına geliyor. Emekli maaşı zammı, 6 aylık enflasyon rakamları kesinleştikten sonra Ocak ayının ilk yarısında uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için rakam ise 10 bin TL gündeme geldi.