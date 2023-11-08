THY, Çin’den 2 milyon turist getirmeyi hedefliyor

Türkiye tanıtım etkinleri kapsamında Çin'de bir etkinlik düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu sene ülkemize gelen Çinli turist sayısı geçen yıla nazaran iki katına çıktı. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 2 milyon turisti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Dünyanın dört bir yanında Türkiye Tanıtım etkinlikleri düzenleyen THY'nin bu sefer ki durağı Çin oldu. Pekin'de düzenlenen toplantılara TGA, İstanbul Havalimanı İşletmeci İGA ve Taş Tepeler Bilim Kurulu temsilcileri Çin Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Rao Quan ile fikir alışverişinde bulundu.