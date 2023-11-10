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Afyonkarahisar’da termal oteller doldu

İHSAN KARATAŞ
Afyonkarahisar’da termal oteller doldu
Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Afyonkarahisar'daki oteller, ara tatilde yüksek doluluk oranıyla sektöre katkı sağlayacak. Termal turizm ve sağlık turizminde 12 ay boyunca hizmet sunan Afyonkarahisar, 13-17 Kasım tarihlerindeki ara tatilde de tercih edilen lokasyonların başında geliyor. Yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesis, okulların kapanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden yerli turist ağırlayacak. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Uysal, Türk halkının tatil dönemlerini çok iyi değerlendirmeye çalıştığını söyledi. Bölgedeki otellerin tamamına yakınının ara tatile yüzde 100'e yakın dolulukla gireceğini belirten Uysal, termal turizme ilginin yüksek olduğunu söyledi.
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