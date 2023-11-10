İzmir’e Michelin yıldızı yağdı

En prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'un da dahil olduğunu duyurdu. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşen restoran seçimleri, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Michelin müfettişleri, 15'i İzmir'de, 19'u ise Bodrum'da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etti. İzmir'den 3, Bodrum'dan 2 restoran birer Michelin Yıldızı alırken, Bodrum'dan 2, İzmir'den de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

"YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu akşamki buluşmamızın önemli noktası da Ege ve Akdeniz mutfaklarının en önemli gastronomi destinasyonları olan İzmir ve Bodrum'un da artık Michelin Rehberi'nde yer alacak olması. Yeme içme mekanlarını olağanüstü bir titizlikle global ölçekte değerlendiren Michelin Guide'ın ülkemizin yeme içme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralarda yerini sağlamlaştırmaya başladığının en güzel göstergesi" diye konuştu.

Bir yıldız alan restoranlar; İstanbul'dan Arkestra ve Sankai by Nagaya; İzmir'den, OD Urla, Teruar Urla, Vino Locale, Bodrum'dan da Kitchen ve İki Sandal oldu. Yeşil Yıldız'a layık görülenler Circle by Vertical, İzmir'den OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta. oldu. Bib Gourmand Ödülleri, İstanbul'da Aida - vino e cucina, Circle by Vertical, Efendy, Fauna, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta Bostancı, The Red Balloon, İzmir'de Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Hiç Lokanta, LA Mahzen, Tavacı Recep Usta, İki Sandal ve Otantik Ocakbaşı'nın oldu.

KÖKLÜ VE ÖZGÜN BİR MUTFAK ANLAYIŞI

İzmir'den OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale ile Bodrum'dan Kitchen ve İki Sandal Bir Michelin Yıldızı alan restoranlar oldu

MAKUL FİYATLARA HARİKA LEZZETLER

MICHELİN Rehberi'nin Bib Gourmand kategorisine Bodrum'dan 2, İzmir'den 6 yeni restoran eklendi. İzmir'den Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Hiç Lokanta, LA Mahzen, Tavacı Recep Usta ve Bodrum'dan İki Sandal ve Otantik Ocakbaşı adlı restoranlar bu kategoride yer aldı. Michelin Rehberi kullanıcıları arasında özellikle popüler bir ayrım olan Bib Gourmand, makul fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları öne çıkarıyor.

3 RESTORANA YEŞİL YILDIZ

REHBERİN 2024 seçkisinde İzmir'den 3 restoran; OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta Michelin Yeşil Yıldızı ile ödüllendirildi. Michelin Yeşil Yıldız, gastronomi alanındaki çevreye duyarlı olma konusunda öncü restoranları onurlandırıyor.

TAVSİYE EDİLENLER

İZMİR'DEN Amavi, Sota Alaçatı, Levan, Pizza Venedik, Kasap Fuat ve İsabey Bağevi, Bodrum'dan ise Orkide Balık, Kısmet Lokantası, Orfoz Restoran, Loft Elia, Zuma Bodrum, İsola Manzara, Tuti, Sait, Kurul Bitez, Hakkasan Bodrum, Bağarası, Malva, Sia Eli, Ent Restoran ve Dereköy Lokantası tavsiye edildi.