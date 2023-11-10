İzmirli mobilyacılardan evleneceklere müjde

İzmir'deki esnaf odasına ve İzmir Ticaret Odası'na üye mobilya mağazalarında 9-17 Aralık tarihleri arasında "Perakende Günleri" düzenleyeceklerini belirten İzmir Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Özkoparan, ve yönetim kurulu üyeleri Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni evlenecek çiftlere faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi kampanyasının mobilya sektörüne de olumlu yansımaları olduğunu söyledi. Devletin yeni evlenecek çiftlere sağladığı kredi desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Özkoparan, sektörün de hareketleneceğine dikkat çekti.

HER BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜN

Şimdiden vatandaşların mobilya mağazalarına akın ederek fiyat araştırması yaptıklarını belirten İzmir Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Özkoparan, "Bize de indirim yapılması yönünde birçok talep geliyor. Biz zaten mobilyacı esnafı olarak her zaman vatandaşımızın her bütçeye uygun satışlar yapıyoruz. Ancak bu kez indirim kampanyamızın miktarını ve hizmet ağımızı genişlettik. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine yaptığımız bu kampanyamızla devletimizin sağladığı evlilik kredisi projesine de bir nebze katkımız olsun istedik. Bu kapsamda mağazalarımızda Aralık ayı boyunca yeni evlenecek çiftlere özel yüzde 20 indirim yapacağız. Devletimize de gençlere böyle bir imkan sundukları için teşekkür ederiz" diye konuştu.

KAMPANYAYA DAVET ETTİ

Söz konusu kampanyaya katılmak isten İzmirli tüm mobilyacı esnafına çağrıda bulunan Başkan Özkoparan, "Devletin yeni evlenecek olan çiftlere verdiği evlilik kredisi sektörümüzü de hareketlendirecek. Bu kampanya çok iyi olacak. Biz de buna katkı vereceğiz. 9 -17 aralık tarihleri arasında yapacağımız perakende günlerine İzmir'deki mobilya mağazalarının yüzde 80 i destek veriyor. Esnaf odamıza veya İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı tüm mobilyacı esnafımızı bu kampanya ya destek vermeye davet ediyorum" dedi. Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla Aralık ayında hayata geçecek olan proje ile yaş kriteri 18 -27 olan yeni evlenecek çiftler 150 bin lira faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 vadeli evlilik kredisi verilecek.