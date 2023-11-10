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Haberler Ekonomi Şoförlerin tanıtım kartları dijitalleşti

Şoförlerin tanıtım kartları dijitalleşti

HABER MERKEZİ
Şoförlerin tanıtım kartları dijitalleşti
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliği ile "Şoför Tanıtım Kartı" çıkarma işlemleri dijitalleşti. Esnafın 12 gün boyunca uğraştığı süreç, iki güne indirildi. Taksi, minibüs, servis sektöründeki 25 binin üzerinde esnafı ilgilendiren uygulamanın tanıtımı İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'ye örnek çalışmaları hayata geçirildiklerini ifade eden İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Bugüne kadar 42 bin esnafa 'Şoför Tanıtım Kartı' verdik. Esnafımızın memnuniyetini ön planda tuttuk. Bu projemizle ofis, kırtasiye giderlerinden tasarruf edilirken aynı zamanda esnafın da zaman kaybını ortadan kaldıracağız. Bu sistem sayesinde esnafımızın gelmesine gerek kalmazken emniyet güçleri de sistemi takip edilebilecek" diye konuştu.
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