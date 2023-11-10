Togg 2024 yılında kurasız satılacak

Türkiye'nin otomobili Togg satışlarında kurasız dönem 2024'te başlayacak. Günlük üretim kapasitesi ekimde 280 adede çıkan Togg'un yıllık banttan inen araç sayısı 2024'te 80 bini aşacak. Togg'un SUV modeli T10X'in yanında gelecek yıl sedan model için de düğmeye basılacak. Yerli ve milli otomobili Togg'a sahip olmak isteyenler 2024'te kurasız sipariş verebilecek. Bu yıl günlük üretimin yetişmemesinden kaynaklı doğrudan sipariş verilemeyip kuraya tabi tutulan Togg'un kapasitesini artırması da sıra bekleyen vatandaşların rahatlıkla satın alabileceği döneme geçilebileceğinin sinyalini verdi. Demo üretimleri yılın son çeyreğine yetişecek modelin kodu ise T10S olacak.