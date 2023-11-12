Depremzedeler KOSGEB desteği ile ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla sunulan 450 milyon dolarlık desteğe başvurular sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremin etkilediği 11 ildeki KOBİ'ler için sundukları desteğe 30 bin 723 başvurunun yapıldığını söyledi. İbrahimcioğlu, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 99,7'sini KOBİ'lerin oluşturduğunu, çoğunluğunun hizmet ve imalat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve şu ana kadar 1000'in üzerinde talebin ödemesinin