Ege’nin o illerinde de yetişiyor! Kilosu 100 dolardan satılıyor

Mantar türleri arasında çok yüksek ticari değeriyle dikkati çeken sedir mantarı, ihraç ürünü olarak da öne çıkıyor. AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyada ve Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi ve talep her geçen yıl artıyor.

Türkiye, bitki ve mantar biyolojik çeşitliliği açısından yüksek endemizm oranıyla dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sedir mantarı; lezzeti, tıbbi faydaları ve ekonomik değeriyle, bu zenginlik içindeki önemli türlerden birisi olarak değerlendiriliyor. Bilimsel adı "Tricholoma anatolicum" olan sedir mantarının, antimikrobiyal, antioksidan, antidiyabetik, antitümor etkileri bulunduğu ve bu kapsamda karaciğerin korunmasına, bağışıklığın düzenlenmesine, kolesterolün ve şekerin düşürülmesine faydası olduğu biliniyor.