Engelli ve eski hükümlüler ilk adımı İŞKUR ile attı

Denizli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına yönelik projelere hibe destek sağlanıyor. Projeleri onaylanan engelliler kendi işyerini kurmak için ilk adımı attı. İlk olarak 2 engelli vatandaşın büyükbaş hayvancılık projelerine, Denizli İŞKUR tarafından toplamda 188bin 100 TL hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylara, 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği verildiği belirtildi. Başvurmak isteyen vatandaşların detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde 'duyurular' bölümünden başvuru rehberine erişebileceklerini ve Denizli İŞKUR'a başvuru yapabilecekleri bildirildi.