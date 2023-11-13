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Haberler Ekonomi Aydın’da dev yatırımlar tüm hızıyla sürüyor

Aydın’da dev yatırımlar tüm hızıyla sürüyor

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da dev yatırımlar tüm hızıyla sürüyor
AYDIN'DA devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, yatırımlarda herhangi bir sorun olmadığını, kısa süre içerisinde 3 önemli yatırımın tamamlanarak kente kazandırılacağını ifade etti. Aydın-Denizli otoyolunda ilk etabın hizmete açılmasından sonra Kuyucak-Aydın etabında çalışma yapıldığını dile getiren Ökten, "Aydın Şehir Hastanesi için 5.2 kilometre yol yapılıyor. Hastane açılışına yolu da yetiştireceğiz. Adliye binasında ise ihale çalışması bitti. Temel aşamasına gelindi. Aydın'a yakışır bir adalet sarayı kazandıracağız" dedi
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