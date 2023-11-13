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Haberler Ekonomi Su ürünleri ihracatında Ege bölgesi zirvede

Su ürünleri ihracatında Ege bölgesi zirvede

HABER MERKEZİ
Su ürünleri ihracatında Ege bölgesi zirvede
TÜRKİYE Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yıl sonunda 1,7 milyar dolara yükselmesini bekledikleri su ürünleri ihracatında 2024 hedefinin 2 milyar dolar olduğunu bildirdi. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 2023 yılının 10 aylık döneminde 1 milyar 404 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bu ihracatın yüzde 68'inin Ege Bölgesinden yapıldığı belirtildi. Su ürünleri ihracatında levrek 435 milyon doalarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, çipura ihracatının 353 milyon dolar, somon ihracatının 315 milyon dolar, alabalık ihracatının da 96 milyon dolar olduğu bildirildi.
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