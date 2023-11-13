Türkiye’nin kredi risk primi yarı yarıya indi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakan Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumu açılış toplantısına katıldı. Körfez İşbirliği Konseyi bünyesinde bulunan ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları ve çok sayıda bürokratın katıldığı açılış toplantısında her iki Bakan da önemli açıklamalarda bulundu.

KREDİ RİSK PRİMİ DÜŞÜŞTE

Bakan Şimşek İngilizce yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) Mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda, yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Birincil önceliğimiz fiyat istikrarını sağlayıp, enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek. Geçiş sürecinin ardından 2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz" dedi.

TİCARETİMİZ 11 KAT ARTTI

Bakan Bolat ise konuşmasında, "Körfez İşbirliği ülkelerine baktığımızda ikili ticaret hacmimiz 2002'den 2022'ye son 20 yılda 2.1 milyar dolardan 22.7 milyar dolara yükselmiştir. Tam 11 kat ticaretimizde artış vardır. Bu kapsamda bizim Körfez İşbirliği ülkelerine ihracatımız 1.2 milyar dolardan 9.5 milyar dolara yükselirken, körfez ülkelerinden ithalatımız da 13.3 milyar dolara ulaşmıştır. 20 sene önce bu rakam 1 milyar doların altındaydı" diye konuştu.