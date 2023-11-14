Burs ve ögrenim kredisi basvuruları sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığı duyurdu. Bakan Bak, "Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" uyarısında bulundu. 825 bin 843 öğrenciden başvuru aldıklarını duyuran Bakan Bak, "Halen GSB burs ve kredi alanlar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilk defa burs/kredi verilecek öğrencilerimizle birlikte ödeme yapılacak öğrenci sayımız yaklaşık 1 milyon 700 bini bulacak" bilgisini paylaştı.