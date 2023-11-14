Gayrimenkulde durağan süreç takası arttırdı

Türkiye'de banka faizleri son dönemlerde arttı. Artan faizlerin ardından yüzde 40'ı aşan ev kredileri sonrası emlak piyasası durma noktasına gelirken 2'nci el otomobil sektöründe satışlar kesildi. Bu durum ülke genelinde ticaretin durgunluk yaşamasına sebep olurken, ellerindeki taşınmaz ve otomobillerini satamayan vatandaşlar çareyi takas yönteminde aramaya başladı. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, konut, arsa, tarla, araba ve iş yerlerini takas yöntemiyle elden çıkartmaya çalıştıklarını söyledi. Otomobil ve gayrimenkullerin takası özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli gibi Türkiye'nin batısında daha yoğun.