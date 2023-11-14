Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alıyor! Başvuru şartları neler? Personel alım ekranı...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 49 personel alımı yapacağı duyurusunu paylaştı. Peki, TPAO personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte merak edilenler...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 49 personel alımı yapacağı duyurusunu paylaştı. Peki, TPAO personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte merak edilenler...
TPAO PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 13.11.2023-17.11.2023 tarihleri arasında 5 gün süreyle yapılabilecektir.
3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.
GENEL ŞARTLAR NELER?
Başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranacak. Alımlar; önlisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek olup 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.
Adaylar 18-35 yaş aralığında olmalıdır.