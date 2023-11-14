Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alıyor! Başvuru şartları neler? Personel alım ekranı...

GENEL ŞARTLAR NELER?

Başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranacak. Alımlar; önlisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek olup 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Adaylar 18-35 yaş aralığında olmalıdır.