Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan'a aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri soruldu.

Görüşmelerin aralık ayının ilk haftasında başlayacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "İşçi, işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Işıkhan, "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ilkesi bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğini açıklamasının anımsatılması üzerine, "Her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum." diye konuştu.