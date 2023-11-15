Öğrenciye cihaz desteğinin şartları tek tek açıklandı

Üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayar desteğinin şartları belirlendi. Satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış T.C. vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Cihazın, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Faturada öğrencinin T.C. kimlik numarası yazılı olacak. Şartları sağlayanlar mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak.