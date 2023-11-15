Türkiye madende ihracatı artıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, proje ile madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Bayraktar, Türkiye'nin maden sektöründe ciddi oranda ithalata bağımlı olduğunu belirterek, "2022 yılı verilerine göre kömür dahil, altın dışı toplam maden ithalatımız yaklaşık 12 milyar dolara ulaşmış durumda. Bizim önümüzdeki dönem için hedefimiz, Türkiye'yi madenler konusunda net ihracatçı konuma getirmek." değerlendirmesinde bulundu.