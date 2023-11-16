Tüketiciyi aldatanlara ceza yağdı! Bakanlık kasım indirimlerini mercek altına aldı

Son dakika haberi..Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladığını duyurdu.

"KASIM İNDİRİMLERİ" MERCEK ALTINA ALINDI

Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladı. Kasım ayı içerisinde ise elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uyguladı.

KASIMDA 16 ADET İNDİRİMLİ SATIŞ DOSYASI HAKKINDA DURDURMA VE PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Reklam Kurulu tarafından 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan 339 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu kapsamda; artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, Kasım ayı içerisinde Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.