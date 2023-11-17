Erzurum Belediyesi üretimde lider

Doğu Anadolu'nun kadim şehirlerinden Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yatırımlar ile birçok alanda özel sektöre öncülük etmeye başladı. 600'den fazla projeyi devreye sokan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, organik gübreden tarımsal ürünlere kadar birçok alanda üretim tesisleri kurarak özel sektöre öncülük ediyor. Yaptıkları bu üretim tesislerini bir rekabet unsuru olarak açmadıklarını söyleyen Sekmen, "Biz bu üretimleri başlatıyoruz ve bu alanlardaki potansiyeli ortaya koyuyoruz. Özel sektöre bu alanlarda yatırım yapılabileceğini gösteriyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 60'ını yatırımlara ayırdıklarını belirten Başkan Sekmen, bu sayede binlerce Erzurumluya da istihdam sağladıklarını kaydetti. Belediye hizmetlerinin yanında şehrin kalkınmasında da büyük rol oynayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Başkan Sekmen, "Yatırım bütçesi kullanımında üst üste 5 kez birinci olduk. Hemen hemen her alanda Erzurum zirvede yer aldı. Pandemi ile mücadeleden üretim ve istihdam projelerine, çevre ve peyzajdan kentsel dönüşüme kısacası her alanda Erzurum'un adını zirveden hiç düşürmedik" dedi. Turkuvaz Medya İl Buluşmaları'nın yeni adresi, Erzurum oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ev sahipliğinde Erzurum'u gezen Turkuvaz Medya'nın yazar ve yöneticileri, şehrin adeta yeniden doğuşuna tanıklık etti.

10 YILDA 600'Ü AŞKIN PROJE

Erzurum'u bütüncül bir vizyonla ele aldıklarını anlatan Başkan Sekmen, "Hemşehrilerimizin mutlu, müreffeh ve her alanda kalkınmış bir şehre kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu. Sekmen, 10 yılda 600'ü aşkın projenin kentte hayat bulduğu ifade etti. Başkan Sekmen, "Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum AK Yatırımlarla bambaşka bir çehre kazandı. Bu yatırımlar kentin kalkınmasında bir lokomotif güç teşkil etti" dedi.

GELİŞİMDE ÇAĞ ATLADI

Başkan Sekmen, şehirde yaptıkları yatırımları şöyle özetledi: "Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezimiz, yine liderimizin emriyle inşa ettiğimiz Miting ve Gösteri Alanımız, 'korunan tarih ve dönüşen şehir Erzurum' ana fikriyle kentsel dönüşüm çalışmalarımız, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz, Atıksu Arıtma Tesisimiz, Bilgi Evleri, Palandöken Dünya Kayak Merkezi, Avrupa'nın en büyük tesisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Canlı Hayvan Pazarları, Bilim Erzurum, Tarihe Açılan Kapı: Kültür Yolu, metan gazından elektrik ürettiğimiz enerji tesisleri, güneş enerji santralleri, Millet Bahçeleri, cami onarımı ve taziye evleri, gölet ve sulama tesisleri, alt ve üstyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, grup yolları ve bulvar yapımı, kent merkezi ve ilçelerimizin nazım imar planları, prestij caddelerin yapımı, ışıklandırma, peyzaj, tarihi evlerin restorasyonu, kent ekonomisine ara eleman yetiştiren ESMEK'ler, Sevk, İdare, Uydu Takip ve Kontrol Merkezi, Gençlik Aktivasyon Merkezi, kütüphaneler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor tesislerinin yapımı, yaz ve kış spor okulları, şehrin ticari hayatını canlandıran atölye ve üretim merkezleri... Daha ismini sayamayacağımız birçok yatırımla birlikte Erzurum kalkınma ve gelişimde adeta çağ atladı."

4 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Bu yatırımlarla şehirde istihdam sorununu da çözdüklerini aktaran Sekmen, "Yatırımcı ve müteşebbis kuruluşlarımıza sunduğumuz imkânlar nispetinde şimdiye kadar 4 bin kardeşimizin özel sektörde istihdam edilmesini sağladık" dedi. Kadınların istihdamda rol alması için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Sekmen, yaptıkları projelerde 2 bin 500'ün üzerinde kadının ekonomik gelir elde etmesini sağladıklarını kaydetti.

EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette Türkiye'nin 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi. Başkan Mehmet Sekmen, yapılan ankette yüzde 64.3 oy oranıyla lider oldu. Sekmen, "Başarı hikâyemizin ana fikri ve öznesi Erzurum'a duyduğumuz sevgi, aşk. Elde ettiğimiz her bir başarı da Erzurum'un başarısıdır. SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette de Cumhur İttifakımızın 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildik. Şimdiye kadar yapılan anketlerde 9 kez Türkiye birincisi olduk" dedi.