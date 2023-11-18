  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Depremzede ögrenciden ücret alınmayacak

Depremzede ögrenciden ücret alınmayacak

HABER MERKEZİ
Depremzede ögrenciden ücret alınmayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, ailesi veya kendisi 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencileri ile örgün öğretimine devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmayacak. Öte yandan ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücretini de devlet karşılayacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA