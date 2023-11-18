Depremzede ögrenciden ücret alınmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, ailesi veya kendisi 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencileri ile örgün öğretimine devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmayacak. Öte yandan ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücretini de devlet karşılayacak.